Маршессо: в последних двух матчах «Вегас» не давал развернуться топовым игрокам «Колорадо»

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо подвёл итоги встречи с «Колорадо Эвеланш» (5:1, 2-2).
«В последних двух матчах мы не давали развернуться их топовым игрокам, не позволяли им развернуться в средней зоне и играть на скорости. Когда нам это удаётся, мы играем в правильный хоккей. Надо стараться продолжать играть в том же духе», — приводит слова Маршессо официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась крупной победой хозяев льда со счётом 5:1, благодаря которой им удалось сравнять счёт в серии — 2-2. Нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо забросил три шайбы в матче и был признан первой звездой.
- 7 июня 2021
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