Новым главным тренером сборной Беларуси назначен Крэйг Вудкрофт

На заседании исполкома ФХБ, прошедшем 7 июня, был утверждён тренерский штаб национальной сборной Беларуси на период подготовки и на квалификацию к ОИ-2022. К ответственному старту команду поведёт штаб минского «Динамо» во главе с Крэйгом Вудкрофтом, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Беларуси.
Ранее должность главного тренера национальной команды покинул Михаил Захаров.
Напомним, с 26 по 29 августа белорусам предстоит побороться за единственную путёвку на Олимпиаду с командами Словакии, Австрии и Польши. Турнир в квалификационной группе D примет Братислава.
Недавно Крэйг Вудкрофт продлил контракт с минским «Динамо». Следующий сезон станет уже четвёртым для Вудкрофта у руля «зубров».
Крэйг Вудкрофт прежде работал в штабе сборной Беларуси на трёх чемпионатах мира (2015, 2016, 2017) и олимпийской квалификации к Играм-2018, где помогал Дэйву Льюису. В сезоне-2017/2018 входил в штаб сборной Канады, которая завоевала Кубок Шпенглера — 2017 и бронзу Олимпиады-2018.
- 7 июня 2021
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