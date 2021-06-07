Санников: узнав о заинтересованности со стороны «Салавата», долго не раздумывал

Новичок «Салавата Юлаева» Степан Санников прокомментировал свой переход в уфимский клуб.
«Как проходили переговоры с клубом? Переговоры прошли достаточно легко и быстро, потому что, узнав о заинтересованности со стороны такого клуба, как «Салават Юлаев», я долго не раздумывал и сразу согласился подписать контракт.
Как бы охарактеризовал игру «Салавата»? Хорошая, быстрая команда со звеном-лидером. Плюс надо отметить отличное большинство.
Готов ли подстроиться под стиль, который исповедует команда? Да, конечно, готов. Для этого и есть предсезонные сборы. Тренеры всё объяснят в это время, кто и как будет играть в той или иной ситуации.
Успели ли поговорить с Томи Лямся? Да, мы успели с ним немного поговорить перед подписанием контракта. Он рассказал, где и в какой роли меня видит. Обсудили то, каким он видит меня в игре, как я это вижу.
Естественно, я предельно мотивирован. Хочется больше помогать команде своими действиями. Но всё равно на первом месте стоит командный успех», — приводит слова Санникова официальный сайт уфимцев.
- 7 июня 2021
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