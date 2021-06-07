Коваленко: молодые обязаны получать дорогу в КХЛ. Клубам до лампочки интересы сборной

Бывший руководитель профсоюза игроков КХЛ, депутат Госдумы Андрей Коваленко подвёл итоги выступления сборной России на ЧМ-2021.



«Посмотрите на состав Финляндии: там собраны игроки первых пятёрок клубов КХЛ: Покка, Охтамаа, Каски, Анттила, Руохомаа, Олкинуора, Сятери и так далее. Эти люди играют в КХЛ по двадцать минут за матч во всех ключевых ситуациях, набирают оптимальную форму, отвечают за результат, делают его.



К ним на чемпионате мира добавляются лидеры клубов из европейских чемпионатов. Чётко работают и тренеры: у финнов своя, жёсткая, система игры, пусть и не очень зрелищная, которая оттачивается на этапах Евротура. Как итог — постоянное место в финалах.



Почему в России — не так? У всех у нас была надежда, что в Латвии, извините за сравнение, тыква станет каретой. Но чудес в спорте не бывает — мы получили закономерный результат.



Как мы можем обыгрывать энхаэловские сборные или финнов, если большинство хоккеистов сборной России в своих клубах — на вторых-третьих ролях? Особенно в проблемных амплуа: вратари, защитники, центрфорварды.



Нет никаких вопросов, например, к центрфорвардам Карнаухову или Каменеву, они действительно выложились без остатка, пахали, блокировали, где-то прыгнули выше головы. Но в своих клубах они выводят на лёд чаще всего третьи звенья, практически не получают большинства и, по сути, не отвечают за результат. На чемпионате мира им предложили лидерские роли, но навыка исполнения таких ролей у них нет. В отличие от тех же финнов.



И это мы говорим о ЦСКА, СКА или «Локомотиве», где молодым россиянам хотя бы дают шансы. В КХЛ есть команды, где из-под легионеров вообще не вылезти — все ведущие места заняты, тренеры под давлением быстрого результата не рискуют, молодые россияне сидят. Интересы сборной этим клубам — до лампочки.



Нам нужны реформы — прежде всего в молодёжной политике. Никогда не был сторонником квот, но 17-19-летние хоккеисты обязаны получать дорогу в КХЛ, в противном случае никакие штрафы не помешают им уехать за океан, где 80-90 процентов нашей молодёжи обречены терять квалификацию.



Другой момент для обсуждения — легионеры. Помню, как на стыке веков немцы открыли свою лигу — и вскоре их сборная вылетела из элитного дивизиона. Тогда они установили жёсткий лимит, по-немецки чётко запустили молодёжные программы — и сегодня мы с трудом переигрываем Германию в финале Олимпиады или в плей-офф молодёжного чемпионата мира», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.ru.