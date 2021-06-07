2-й номер драфта-2017 Патрик хочет покинуть «Филадельфию». Ему не нравится критика в клубе

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» Нолан Патрик может покинуть команду в летнее межсезонье.
«Причина, по которой Патрик сменил агента, в том, что он попросит клуб об обмене. Он больше не хочет оставаться здесь. Ему не нравится критика, с которой он сталкивается, внимание, которое ему уделяют. Также ему не нравится и тренер.
Так что я не думаю, что он хочет оставаться здесь», — приводит слова журналиста Энтони СанФилиппо The Fourth Period.
В октябре прошлого года Патрик принял квалификационное предложение «Филадельфии».
Срок соглашения игрока был рассчитан на один год. Зарплата — $ 874,125 тыс.
2-й номер драфта 2017 года в прошедшем сезоне провёл 52 матча и набрал 9 (4+5) очков. Из-за проблем со здоровьем нападающий пропустил весь сезон-2019/2020.
Напомним, по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» набрала 58 очков и заняла шестое место в таблице Восточного дивизиона, таким образом не сумев квалифицироваться в плей-офф. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона вышли в розыгрыш Кубка Стэнли — 2021.
- 7 июня 2021
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