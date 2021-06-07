Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс повторил достижение Патрика Руа
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Завершился третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс отразил 26 бросков из 27 в матче и был признан третьей звездой.
Как отмечает пресс-служба НХЛ, Прайс стал первым вратарём «Монреаля» после Патрика Руа, кому удалось одержать шесть побед подряд в ходе одного плей-офф. В 1993 году голкипер «Канадиенс» выиграл 11 матчей подряд и принёс клубу чемпионство.
Отметим, что тот Кубок Стэнли на данный момент остаётся последним в истории не только для «Монреаля», но и для всех канадских команд в НХЛ.
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