Защитник «Барыса» Виктор Сведберг перешёл в ЦСКА

Экс-игрок «Барыса» Виктор Сведберг присоединился к московскому ЦСКА, сообщается на официальном сайте армейцев.



Отмечается, что 30-летний защитник подписал с армейским клубом контракт сроком на три года.



С сезона-2018/2019 Сведберг выступал в КХЛ за нур-султанский «Барыс», за который провёл 84 матча и набрал 22 очка (6+16) при показателе полезности "+24".



В этом, 2021, году Виктор Сведберг, получивший казахстанское гражданство, сыграл на чемпионате мира по хоккею, завершившемся в Риге. В составе сборной Казахстана он принял участие в 6 матчах и набрал 4 очка (1+3).



Ранее хоккеист выступал в Швеции за клубы «Рёгле», «Фрёлунда» и «Линчёпинг», а также в АХЛ за «Рокфорд Айсхогс» и в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс».

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