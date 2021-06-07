Защитник «Барыса» Виктор Сведберг перешёл в ЦСКА
Поделиться
Экс-игрок «Барыса» Виктор Сведберг присоединился к московскому ЦСКА, сообщается на официальном сайте армейцев.
Отмечается, что 30-летний защитник подписал с армейским клубом контракт сроком на три года.
С сезона-2018/2019 Сведберг выступал в КХЛ за нур-султанский «Барыс», за который провёл 84 матча и набрал 22 очка (6+16) при показателе полезности "+24".
В этом, 2021, году Виктор Сведберг, получивший казахстанское гражданство, сыграл на чемпионате мира по хоккею, завершившемся в Риге. В составе сборной Казахстана он принял участие в 6 матчах и набрал 4 очка (1+3).
Ранее хоккеист выступал в Швеции за клубы «Рёгле», «Фрёлунда» и «Линчёпинг», а также в АХЛ за «Рокфорд Айсхогс» и в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс».
Новость по темеЦСКА объявил о переходе обладателя Кубка Стэнли Нордстрёма
Комментарии
Рекомендуем вам
- 7 июня 2021
-
17:15
-
16:51
-
16:26
-
16:15
-
15:46
-
15:24
-
15:13
-
14:47
-
14:42
-
14:31
-
14:14
-
13:58
-
13:35
-
13:19
-
12:49
-
12:21
-
12:10
-
11:49
-
11:18
-
11:06
-
10:56
-
10:37
-
10:13
-
09:51
-
09:40
-
09:30
-
09:17
-
09:00
-
08:46
-
08:31
-
06:15
-
03:48
-
03:03
-
02:54
-
02:22
Партнерский контент
Рекомендуем вам