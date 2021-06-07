Главный тренер сборной Финляндии должен продолжить работу в олимпийском сезоне

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен должен продолжить работу в олимпийском сезоне, сообщает Iltalehti.
Отмечается, что финский наставник может покинуть сборную, однако только в том случае, если ему предложат контракт в Национальной хоккейной лиге. В его контракте есть соответствующий пункт. Тем не менее такой вариант считается маловероятным.
Напомним, в 2022 году в Финляндии пройдёт чемпионат мира. Кроме того, в следующем году состоятся Олимпийские игры в Пекине.
Вчера, 6 июня, завершился финальный матч Финляндия — Канада. Сборная Канады одержала победу в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). Победный гол на седьмой минуте овертайма забросил Ник Пол. Сборная Канады стала 27-кратным чемпионом мира, догнав по данному показателю СССР/Россию.
На чемпионате мира – 2019 Финляндия под руководством Ялонена одержала победу.
- 7 июня 2021
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