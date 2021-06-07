Басков прокомментировал назначение Вудкрофта на пост главного тренера сборной Беларуси

Глава ФХБ Дмитрий Басков прокомментировал назначение Крэйга Вудкрофта главным тренером сборной Беларуси.



«На сегодняшнем заседании исполкома мы подвели итоги сезона. Главным вопросом было подведение итогов выступления национальной сборной. Михаил Михайлович Захаров подал в отставку. Он мужественно признал выступление команды и работу тренерского штаба неудовлетворительной. Поэтому отставка принята.



Понимаю, что у нас остаётся очень мало времени для подготовки к олимпийской квалификации. Проанализировав ситуацию, проблему сроков, мы приняли решение, что с учётом в том числе и эпидемиологической обстановки в стране лучшим вариантом будет доверить работу с национальной сборной на этот период тренерскому штабу минского «Динамо» во главе с Крэйгом Вудкрофтом.



Игроки сборной хорошо знакомы с его системой, понимают требования этого тренерского штаба. Плюс параллельно штаб «Динамо» будет проводить предсезонную подготовку к чемпионату КХЛ», — приводит слова Баскова официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.

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