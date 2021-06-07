Новиков: говорить, что Россия проиграла чемпионам мира, — всё равно что на колени встать

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился впечатлениями от победы сборной Канады на чемпионате мира – 2021 в Риге.
«Чемпионство Канады удивило всех, меня в том числе. Сейчас я принимаю, что критически высказывался против команды Канады, потому что для этого были все основания. На старте чемпионата они проиграли Латвии, да и вообще четыре матча на групповом этапе. Мы говорили: «Что это за Канада, и зачем она вообще сюда приехала?» — на тот момент любой человек имел право на такое объективное определение происходящего.
Канадцы забивали на одну шайбу больше: и в четвертьфинале с нами, и в финале всё решили овертаймы. Я — ортодокс нашего хоккея и не признаю другой хоккей. Все свои матчи канадцы решали на флажке — это тоже факт. Сборная России играла неплохо, но немного не хватило. Возможно, не хватило мощного форварда или тренерского чутья: может, нужно было оставить крупного нападающего как Бурдасов, не хватило Григоренко или даже Ильи Ковальчука. Весь вопрос шёл об одной шайбе.
А может, сборной не хватало наших болельщиков и их задора на трибунах. Дело не в том, что канадская система лучше, чем русская. Чемпионат мира — это отдельная история, где надо решать. Нужно уважать чемпиона. Эта сборная Канады — пример характера, когда команда не развалилась, не пошла после второй-третьей встречи во все тяжкие. Канадцы собрались и набирали по ходу чемпионата мира. Они победили абсолютно заслуженно.
Нельзя искать оправдания в том, что мы проиграли будущим чемпионам мира. Какая разница кому ты проигрываешь? Если мы будем говорить, что проиграли чемпионам, то это всё равно что на колени встанем. У нас была неплохая сборная, но проиграли. Этот факт нужно принять и сделать выводы», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 7 июня 2021
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