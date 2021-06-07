Рантанен прервал результативную серию в плей-офф и не сумел повторить достижение Гретцки

Финский нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен прервал результативную серию в плей-офф Кубка Стэнли в четвёртом матче второго раунда с «Вегас Голден Найтс» (1:5).
24-летний хоккеист в нынешнем плей-офф имел результативную серию в семь матчей, набрав 11 (4+7) очков. С учётом матчей розыгрыша Кубка Стэнли — 2020 Рантанен набирал очки в 17 играх подряд, что является лучшей серией в НХЛ в XXI веке.
За всю историю лиги только пять игроков выдавали более длительные серии — это Брайан Троттье (27), Горди Хоу (22), Эл Макиннис (19), Фил Эспозито (18) и Уэйн Гретцки (три раза по 18). Таким образом, Рантанен не смог повторить достижение Эспозито и Гретцки.
Пятый матч между «Колорадо» и «Вегасом» пройдёт в среду, 9 июня, на домашнем стадионе «Эвеланш» — «Болл-Арене». Начало — в 4:00 мск. На данный момент счёт в серии — 2-2.
- 7 июня 2021
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