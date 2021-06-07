Дебур: Карлссон, Маршессо и Смит — игроки, определяющие франшизу «Вегаса»

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур подвёл итоги четвёртой встречи с «Колорадо Эвеланш» в рамках второго раунда плей-офф Кубка Стэнли (5:1).
«Чувство приятное, но нам предстоит ещё много работы. Это всего лишь две победы, и мы очень уважаем «Колорадо», их игру и то, на что они способны. Мы знаем, что нам ещё предстоит долго взбираться на вершину, но мы очень гордимся тем, как смогли ответить на два поражения.
Карлссон, Маршессо и Смит — игроки, которые определяют эту франшизу. Они прибавили в нужное время. Сейчас они выглядят просто неудержимыми. Каждый их них в какой-то момент своей карьеры пропадал из виду. Но сейчас они выходят на лёд в каждом матче и показывают, как против них сложно играть. Такую химию очень сложно воссоздать, так что мы просто стараемся её не испортить», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.
- 7 июня 2021
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