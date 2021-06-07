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ИИХФ опубликовала 10 самых ярких моментов ЧМ-2021. Шайба Манджапане в ворота России — 2-я

ИИХФ опубликовала 10 самых ярких моментов ЧМ-2021. Шайба Манджапане в ворота России — 2-я
Никита Паглазов
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Опубликованы десять самых ярких моментов прошедшего чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия).

Официальный «твиттер» Международной федерации хоккея (ИИХФ) составил подброку, в которую вошли заброшенные шайбы, а также самые лучшие вратарские сейвы.

Первое место занял победный гол Ника Пола в финальном матче ЧМ-2021 с Финляндией (3:2, ОТ).

Вторую строчку занял Эндрю Манджапане и его шайба в овертайме четвертьфинальной встречи с Россией (2:1, ОТ).

Третье место также досталось Манджапане и его голу в ворота американской сборной в 1/2 финала (4:2).

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Напомним, чемпионат мира по хоккею завершился вчера, 6 июня. В финале сборная Канады оказалась сильнее финской команды — 3:2, ОТ.

Следующий чемпионат мира пройдёт с 13 по 29 мая 2022 года в Хельсинки и Тампере (Финляндия).

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