ИИХФ опубликовала 10 самых ярких моментов ЧМ-2021. Шайба Манджапане в ворота России — 2-я

Опубликованы десять самых ярких моментов прошедшего чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия).
Официальный «твиттер» Международной федерации хоккея (ИИХФ) составил подброку, в которую вошли заброшенные шайбы, а также самые лучшие вратарские сейвы.
Первое место занял победный гол Ника Пола в финальном матче ЧМ-2021 с Финляндией (3:2, ОТ).
Вторую строчку занял Эндрю Манджапане и его шайба в овертайме четвертьфинальной встречи с Россией (2:1, ОТ).
Третье место также досталось Манджапане и его голу в ворота американской сборной в 1/2 финала (4:2).
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.
Напомним, чемпионат мира по хоккею завершился вчера, 6 июня. В финале сборная Канады оказалась сильнее финской команды — 3:2, ОТ.
Следующий чемпионат мира пройдёт с 13 по 29 мая 2022 года в Хельсинки и Тампере (Финляндия).
- 7 июня 2021
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