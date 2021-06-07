«После случившегося отвалилось много псевдодрузей». Дьяков — о дисквалификации за кокаин

Новичок «Сочи» защитник Кирилл Дьяков рассказал о переходе в сочинский клуб.



«Ещё в марте, когда у «Юности» (бывший клуб Дьякова. – Прим. «Чемпионата») был разгар плей-офф, мне позвонил агент и сказал, что у «Сочи» есть ко мне интерес. За КХЛ, конечно, следил, за ребятами, с которыми играл в одной команде, старался не пропускать топовые матчи.



Дисквалификация на 15 месяцев? Ситуация с допингом, конечно, была неприятной как для меня, так и для моей семьи, моих близких. Но после случившегося много людей лишних отвалилось, псевдодрузей. Остались только те люди, которые верили в меня и поддерживали на протяжении всего пути. Я надеюсь, что моя история послужит молодым ребятам уроком и что они не будут наступать на эти грабли.



Сколько играл против «Сочи» – всегда было интересно, команда играет в атакующий хоккей. В этом году я не смог ощутить на себе, в какой хоккей играла команда, но ранее сочинцы играли в очень интересный открытый комбинационный хоккей. Так что мне всегда импонировало играть с этой командой», — приводит слова Дьякова официальный сайт «Сочи».



Напомним, Дьяков был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея за употребление допинга. 26-летний хоккеист сдал положительную пробу на наркотик кокаин, который входит в число запрещённых препаратов. Срок дисквалификации составлял 15 месяцев, отчёт которым начался со 2 ноября 2019 года. Срок окончания — февраль 2021 года.