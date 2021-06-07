Колосов: на чемпионате мира общался с Тарасенко. Сказал ему, что обменяемся клюшками в НХЛ

Голкипер сборной Беларуси и минского «Динамо» Алексей Колосов рассказал об итогах сезона и встрече на чемпионате мира в Латвии с Владимиром Тарасенко.



«Минувший сезон получился насыщенным. Очень приятно, что руководство «Динамо» предложило переподписать контракт на улучшенных условиях. Теперь остаётся отдохнуть и работать дальше. Чтобы в новом сезоне сыграть ещё больше матчей, больше побеждать и радовать своей игрой болельщиков.



Сезон-2020/2021 стал особенным для меня, так как первый на взрослом уровне. Начинал в Экстралиге А. Тогда думал: ничего себе, против мужиков играю, известных в стране хоккеистов. Потом дебют в КХЛ, матчи на больших аренах с серьёзными соперниками. Дальше чемпионат мира. Там играл против игроков из НХЛ. Потом в номере включал видео и смотрел, с кем соперничал. И снова мысли: «ничего себе».



После матча со сборной России пообщался с Владимиром Тарасенко, сделал с ним фото. Он подарил клюшку, за что большое спасибо. Сейчас ждем драфт НХЛ.



Помню, как он ещё начинал в КХЛ. Потом следил за его матчами в НХЛ. Когда узнал, что он сыграет за сборную России, обрадовался. После нашего матча пообщался с вратарём СКА Александром Самоновым, обсудили игру, заодно поинтересовался, можно ли попросить у Владимира Тарасенко клюшку. Через минут 10 сижу в раздевалке, переодеваюсь, а мне говорят, что Тарасенко ждёт меня. Он звезда мирового хоккея, а в общении простой парень.



Я начал общение на вы, но он тут же сказал, мол, успокойся, давай на ты, обнял меня. Вспомнил момент второго периода, когда россияне выходили «два в одного». Говорит: «Почему ты не сел на лёд? Не получилось тебя пробить». Сказал, что знал, куда он будет бросать. Посмеялись, сфотографировались.



Просил ли он мою клюшку? Нет. Я сказал, что в НХЛ обменяемся», — приводит слова Колосова официальный сайт «Динамо».