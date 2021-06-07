Тренер «Салавата Юлаева»: счёт 0-4 с «Ак Барсом» не отражает реального хода серии

Помощник главного тренера «Салавата Юлаева» Томи Лямси Михаил Васильев рассказал, за что отвечает в уфимском клубе, разговорном языке тренерского штаба и итогах сезона-2020/2021.



«После сезона-2019/2020 мне предложили работу в первой команде. После разговора с главным тренером мы определили фронт моей работы – я отвечаю за нападающих и за большинство вместе с Виктором Козловым. Плюс курирую развитие нашей молодёжи – воспитанников школы «Салавата Юлаева». Это очень серьёзное направление. Многие клубы делают упор на своих хоккеистов, а такие игроки есть не в каждой команде. Мы продолжаем эту работу, причём успешно.



Основной язык штаба? Английский, на нём мы и продолжаем общаться. Это полезно даже с точки зрения практики. У меня нет проблем в хоккейных терминах, да и в разговорной речи всё нормально. Всегда есть время совершенствоваться. Кстати, Томи Лямся без камер и давления довольно сносно разговаривает на русском языке. Что касается работы – мы все понимаем друг друга.



Каким получился завершившийся сезон? Да, «Салават», к сожалению, проиграл, но счёт 0-4 не отражает реального хода этой серии. Все игры с «Ак Барсом» были очень напряжёнными. Мы долго обсуждали прошедшие матчи с казанцами, вместе с тренерским штабом принимали общее решение, что необходимо сделать на следующий год, чтобы улучшить результат. Время для всех было непростым», — приводит слова Васильева сайт МХЛ.