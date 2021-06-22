Стал известен рейтинг самых популярных игроков КХЛ по версии «Бесценной лиги»

Вот уже пятый сезон Mastercard и КХЛ проводят традицию «Бесценная Лига», в которой болельщики голосуют за Бесценного Игрока, а также выбирается Бесценный Болельщик, потому что вклад фанатов в игру невозможно переоценить. Голосование за лучших игроков проходило на сайте традиции mastercard.khl.ru, и теперь стал известен рейтинг десяти самых популярных игроков по версии «Бесценной Лиги». Уточним, что от каждого клуба в рейтинге представлен только один хоккеист.

В список вошли:

нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк — 19 078 голосов;

— 19 078 голосов; форвард московского «Динамо» Вадим Шипачёв — 17 420;

— 17 420; нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен — 16 338;

— 16 338; форвард «Торпедо» Дамир Жафяров — 14 420;

— 14 420; нападающий «Спартака» Сергей Широков — 12 398;

— 12 398; форвард «Ак Барса» Стефан Да Коста — 10 245;

— 10 245; нападающий «Локомотива» Владимир Ткачёв — 10 086;

— 10 086; защитник «Барыса» Даррен Диц — 9339;

— 9339; голкипер «Северстали» Владислав Подъяпольский — 9130;

— 9130; форвард «Металлурга» Сергей Плотников — 8982.

Читайте полную версию статьи на сайте «Бесценной Лиги».