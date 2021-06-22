Стал известен рейтинг самых популярных игроков КХЛ по версии «Бесценной лиги»
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Вот уже пятый сезон Mastercard и КХЛ проводят традицию «Бесценная Лига», в которой болельщики голосуют за Бесценного Игрока, а также выбирается Бесценный Болельщик, потому что вклад фанатов в игру невозможно переоценить. Голосование за лучших игроков проходило на сайте традиции mastercard.khl.ru, и теперь стал известен рейтинг десяти самых популярных игроков по версии «Бесценной Лиги». Уточним, что от каждого клуба в рейтинге представлен только один хоккеист.
В список вошли:
- нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк — 19 078 голосов;
- форвард московского «Динамо» Вадим Шипачёв — 17 420;
- нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен — 16 338;
- форвард «Торпедо» Дамир Жафяров — 14 420;
- нападающий «Спартака» Сергей Широков — 12 398;
- форвард «Ак Барса» Стефан Да Коста — 10 245;
- нападающий «Локомотива» Владимир Ткачёв — 10 086;
- защитник «Барыса» Даррен Диц — 9339;
- голкипер «Северстали» Владислав Подъяпольский — 9130;
- форвард «Металлурга» Сергей Плотников — 8982.
Читайте полную версию статьи на сайте «Бесценной Лиги».
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