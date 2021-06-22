Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стал известен рейтинг самых популярных игроков КХЛ по версии «Бесценной лиги»

Стал известен рейтинг самых популярных игроков КХЛ по версии «Бесценной лиги»
Павел Дацюк
Комментарии

Вот уже пятый сезон Mastercard и КХЛ проводят традицию «Бесценная Лига», в которой болельщики голосуют за Бесценного Игрока, а также выбирается Бесценный Болельщик, потому что вклад фанатов в игру невозможно переоценить. Голосование за лучших игроков проходило на сайте традиции mastercard.khl.ru, и теперь стал известен рейтинг десяти самых популярных игроков по версии «Бесценной Лиги». Уточним, что от каждого клуба в рейтинге представлен только один хоккеист.

В список вошли:

  • нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк — 19 078 голосов;
  • форвард московского «Динамо» Вадим Шипачёв — 17 420;
  • нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен — 16 338;
  • форвард «Торпедо» Дамир Жафяров — 14 420;
  • нападающий «Спартака» Сергей Широков — 12 398;
  • форвард «Ак Барса» Стефан Да Коста — 10 245;
  • нападающий «Локомотива» Владимир Ткачёв — 10 086;
  • защитник «Барыса» Даррен Диц — 9339;
  • голкипер «Северстали» Владислав Подъяпольский — 9130;
  • форвард «Металлурга» Сергей Плотников — 8982.

Читайте полную версию статьи на сайте «Бесценной Лиги».

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021