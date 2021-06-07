Финский нападающий Лунделль подписал контракт с «Флоридой»

«Флорида Пантерз» объявила о подписании контракта с финским нападающим Антоном Лунделлем.



19-летний хоккеист подписал соглашение новичка с клубом на три года.



«Антон – целеустремленный и динамичный молодой игрок, который зарекомендовал себя в высшей лиге Финляндии и играл ключевую роль в сборных Финляндии на всех уровнях.



Зрелость Антона, его уровень игры на обеих сторонах льда — отличные качества, которые помогут нашей команде. Мы очень рады подписанию Антона и с нетерпением ждём плодотворного сотрудничества на долгие годы», — цитирует генерального менеджера клуба Билла Зито официальный сайт «Флориды».



Лунделль был выбран «Пантерз» в первом раунде драфта НХЛ 2020 года (12-й пик). В прошедшем сезоне он выступал в чемпионате Финляндии за ХИФК. Он провёл 26 матчей и набрал 25 (16+9) очков.



Лунделль завоевал серебряную медаль в составе сборной Финляндии на чемпионате мира по хоккею-2021. В десяти играх он набрал 7 (4+3) очков.