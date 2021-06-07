Кросби вышел на 1-е место в списке хоккеистов с самым высоким заработком за карьеру в НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби стал первым в списке хоккеистов с самым высоким заработком за карьеру в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).



Как сообщает «твиттер» сайта CapFriendly, по итогам сезона-2020/2021 канадский форвард обошёл в этом списке чешского хоккеиста Яромира Ягра. Кросби за свою карьеру заработал более $ 129 млн. Ягр — 127 миллионов долларов. На третьем месте – российский нападающий Александр Овечкин, заработавший к настоящему моменту $ 122 миллиона.

Источник: Capfriendly.com

В прошедшем сезоне Кросби провёл 55 матчей в регулярном чемпионате, набрав 62 (24+38) очка при показателе полезности «+8». В плей-офф Кубка Стэнли форвард сыграл в шести матчах и набрал 2 (1+1) балла. «Питтсбург» в первом раунде уступил «Нью-Йорк Айлендерс» в серии со счётом 2-4.