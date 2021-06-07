«Куньлунь» второй сезон подряд будет проводить домашние матчи на «Арене Мытищи»

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» проведёт второй сезон подряд в Мытищах.



«Спартак» и «Куньлунь» объявили, где будут проводить домашние матчи в новом сезоне: красно-белые переедут в «Мегаспорт», а «драконы» останутся в Подмосковье», — сообщает официальный «твиттер» КХЛ.



Напомним, в сезоне-2020/2021 китайский клуб также проводил свои домашние матчи не в Пекине в связи с коронавирусной ситуацией.



В прошедшем чемпионате «Куньлунь» занял последнее место в турнирной таблице, в 60 матчах набрав 34 очка. Клуб выступает в КХЛ с момента основания — сезона-2016/2017, достигнув тогда лучшего результата — выхода в первый раунд плей-офф, в котором они уступили в серии магнитогорскому «Металлургу» (1-4).