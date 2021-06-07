Захаров: на следующем чемпионате мира Казахстан будет выше Беларуси. Это 1000 процентов

Покинувший пост главного тренера сборной Беларуси после чемпионата мира – 2021 Михаил Захаров подвёл итоги работы.



«Оценка одна – неудачно выступили, задачу не выполнили. Вопрос закрывается. Если неудачно выступаешь, команде нужен другой тренер. Я сам подал в отставку, это ведь логично. Нет результата.



Чего не хватило? Нужно подумать. Для многих это был первый чемпионат мира, как и для вратарей. Это очень важно. Из ветеранов пять-шесть человек остались. Многие белорусы хорошо играли в КХЛ, но уровень чемпионата мира сильно вырос за два года. Всем нам опыта и не хватило.



У канадцев было ещё больше дебютантов? А сколько у них хоккеистов из НХЛ было? У сборной России вообще состав был супер, как они говорили. Чемпионат мира – довольно сложное соревнование, что ещё раз подтвердила игра с Великобританией. Хотя мы их и перебросали, но в самом важном матче мы уступили.



Если мы хотим идти вперёд, то штаб должен быть связан только с командой КХЛ. Всё остальное – это неправильно. Могу сказать, что на следующем чемпионате мира Казахстан будет выше сборной Беларуси. Это 1000 процентов. Потому что они играют одним составом, все сочетания наиграны. И тренеру проще было.



Освобождённый тренер – это неправильно. Больше вариантов искать не надо: тренер минского «Динамо» — он же тренер сборной. У Казахстана сегодня результат выше, чем у нас и латышей.



Что буду делать дальше? Пока свободен. Смогу ли я без хоккея? Буду что-то искать. Всё-таки тут мне опыта не хватило. Хотя у меня зашкаливающее количество проведённых чемпионатов мира. Моё мнение, что следующему тренеру нужно давать работать два года. Даже если выступят неудачно. Тот опыт, который получат на чемпионате мира, неоценим. Там придётся сражаться», — цитирует Захарова официальный сайт федерации хоккея Беларуси.



Напомним, на ЧМ-2021 белорусская команда заняла последнее место в группе А, набрав четыре очка после восьми встреч.

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