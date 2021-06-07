Крылов: не понял, зачем Латвии нужен был ЧМ. Они снимали флаги и не привлекали зрителей

Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о своём отношении к прошедшему в Латвии чемпионату мира по хоккею.



«Я ни один матч ЧМ не посмотрел целиком, да и весь турнир смотрел отрывками. Я не очень понял, зачем Латвии нужен был этот чемпионат. Они снимали флаги и не привлекали зрителей. Плюс эти широкие площадки — странный вид спорта какой-то. ИИХФ нужно подумать над тем, чтобы сделать турнир более смотрибельным. Зрелищности особой не было, так же как и интереса смотреть этот ЧМ.



Чтобы комментировать выступление сборной России, нужно быть внутри. Это тоже результат, так бывает. Совмещение постов Хартли? Это больше проблема федерации хоккея Латвии, что они получают такого выжатого тренера после клубного сезона», — сказал Крылов в эфире телеканала «Матч ТВ».