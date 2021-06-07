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Крылов — об уходе Сушинского из «Авангарда»: он считал, что всё делает правильно

Крылов — об уходе Сушинского из «Авангарда»: он считал, что всё делает правильно
Лев Лукин
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Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о приходе в омский клуб, а также о причинах смены генерального менеджера Максима Сушинского на Алексея Волкова.

«Когда я пришёл в клуб, то был уверен, что «Авангард» точно выиграет кубок, но я не предполагал, что это будет так трудно. Два финала за три года — это большое достижение, через некоторое время мы сможем это оценить. Что отличало эти два «Авангарда»? Наличие Ковальчука, надёжного вратаря, которому доверяют ребята, плюс определённый накопленный опыт.

О чём думал, когда менял Сушинского на Волкова? Начнём с того, что у нас был фееричный первый сезон, но я как менеджер видел кучу проблем, которые нужно решать. Тот выход в финал не позволил довести до конца то, что я хотел, и второй неудачный сезон — это производное от случайного хорошего выступления. Уже в третьем сезоне у нас была осознанная стратегия. Большинство, меньшинство, дух команды и вратарь — эти четыре составляющие сложились в прошлом сезоне.

Сушинский — отличный парень, великий в прошлом хоккеист. Но генменеджер — это призвание, ему нужно учиться. Максим, к сожалению, меня не слышал, и во втором сезоне он считал, что всё делает правильно», — сказал Крылов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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