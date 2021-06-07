Белорусский форвард Оксентюк подписал контракт новичка с «Даллас Старз»

Нападающий минской «Юности» Евгений Оксентюк продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге.
Как сообщает в «Твиттере» хоккейный агент Дэн Мильштейн, 20-летний белорусский форвард подписал трёхлетний контракт новичка с клубом «Даллас Старз».
В сезоне-2020/2021 Оксентюк сыграл в 31 матче белорусской экстралиги за «Юность», набрав 6 (3+3) очков при показателе полезности «+1». Минский клуб стал чемпионом Беларуси, в финале обыграв «Гомель» в серии со счётом 4-0.
Форвард был выбран клубом из Далласа на драфте НХЛ-2020 в шестом раунде под общим 162-м номером. В нынешнем сезоне «Даллас» занял пятое место в Центральном дивизионе, не сумев выйти в плей-офф. Свой единственный Кубок Стэнли «Старз» завоевали в сезоне-1998/1999. В 2020 году «Даллас» вышел в финал лиги с «Тампой», но уступил в серии (2-4).
- 7 июня 2021
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