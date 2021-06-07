Сафонов — о работе с Брагиным: хороший мужик! Работа с ним сыграет роль в моей карьере

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов рассказал о вызове в сборную России на чемпионат мира – 2021 в Латвию и о работе с Валерием Брагиным.



«Честно говоря, не ожидал вызов в сборную. Я уже строил планы на подготовку к следующему сезону, думал, где буду проводить отпуск. Вызов в сборную поступил от спортивного директора Олега Борисовича Куприянова. Он позвонил, узнал моё состояние – готов ли я физически. Я, конечно, ответил положительно и через день вылетел в расположение сборной.



С Валерием Брагиным мы познакомились только после моего приезда в расположение команды. У меня с ним первый опыт работы. Довольно интересный, могу сказать.



Какие первые впечатления от тренера и работы с ним? Хороший мужик! Не боится давать возможность молодым игрокам показать себя. Во время тренировочного процесса делится своим опытом, видением хоккея. Он много подсказывал мне в игровом плане: обратил внимание на движение и мышление в игровой ситуации.



Я услышал его подсказки и, думаю, он увидит это в будущем. Мне кажется, работа с ним сыграет роль в моей карьере. В целом только положительное впечатление от тренера: в раздевалке он не боится пошутить, атмосфера вокруг него благоприятная.



Смущал ли статус запасного? Нет. Место для дозаявки оставалось. Пока не приехали игроки из НХЛ, верил, что шансы на попадание в состав остаются. От меня требовалось честно выполнять свои обязанности, что я и делал. Сейчас непопадание на турнир воспринимаю как должное. Нужно было отработать оставшиеся дни и спокойно отдохнуть после этого сезона», — цитирует Сафонова издание «БИЗНЕС Online».



Напомним, нападающий был вызван в сборную России на чемпионат мира по хоккею, но так и не попал в окончательную заявку сборной.