Зарипов подпишет новый контракт с «Ак Барсом», об этом объявят после встречи с Магановым

Как стало известно «Чемпионату», форвард «Ак Барса» Данис Зарипов подпишет новый контракт с клубом из Казани. Об этом будет объявлено после встречи игрока с президентом клуба Наилем Магановым. Стороны подпишут соглашение на один сезон.
В ближайшее время состоится встреча Зарипова и Маганова. На ней стороны договорятся об условиях соглашения.
Зарипов в завершившемся сезоне КХЛ принял участие в 35 встречах регулярного чемпионата, набрав 23 (7+16) очка при показателе полезности «+12». На его счету пять матчей в плей-офф, в которых форвард не набрал очков.
Напомним, «Ак Барс» сошёлся с «Авангардом» в финале Восточной конференции Кубка Гагарина сезона-2020/2021. Омичи оказались сильнее со счётом 4-3.
«Ак Барс» является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. Казанцы выигрывали титул в 2009, 2010 и 2018 годах. Зарипов — единственный в мире обладатель пяти Кубков Гагарина.
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