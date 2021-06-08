Семён Варламов пропустил гол на второй минуте матча с «Бостоном»

В эти минуты в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит пятый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».

На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу «Бостона». В составе хозяев гол на второй минуте матча забил Давид Пастрняк, поразив ворота российского голкипера Семёна Варламова.

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На данный момент счёт в серии между «Бостоном» и «Айлендерс» равный – 2:2.

Напомним, в регулярном чемпионате «Айлендерс» заняли четвёртое место Восточного дивизиона. «Бостон», в свою очередь, финишировал на третьем месте. В первом раунде плей-офф НХЛ «Айлендерс» обыграл «Питтсбург Пингвинз», а «Бостон» выбил из турнира «Вашингтон Кэпиталз».