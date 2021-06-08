Александр Романов дебютировал в плей-офф Кубка Стэнли

В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит четвёртый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Виннипег Джетс».

В этой встрече дебютировал в плей-офф российский защитник «Монреаля» Александр Романов.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Романов провёл 54 игры в регулярном чемпионате и набрал шесть очков: забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач. Этот чемпионат стал для россиянина первым за океаном.

На данный момент счёт в серии 3-0 в пользу «Монреаля».

Напомним, в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Виннипег» всухую со счётом 4:0 в серии прошёл «Эдмонтон Ойлерз», а «Монреаль» со счётом 4:3 в серии победил «Торонто Мэйпл Лифс».