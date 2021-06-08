Александр Романов дебютировал в плей-офф Кубка Стэнли
Поделиться
В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит четвёртый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Виннипег Джетс».
В этой встрече дебютировал в плей-офф российский защитник «Монреаля» Александр Романов.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Романов провёл 54 игры в регулярном чемпионате и набрал шесть очков: забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач. Этот чемпионат стал для россиянина первым за океаном.
На данный момент счёт в серии 3-0 в пользу «Монреаля».
Напомним, в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Виннипег» всухую со счётом 4:0 в серии прошёл «Эдмонтон Ойлерз», а «Монреаль» со счётом 4:3 в серии победил «Торонто Мэйпл Лифс».
Комментарии
Рекомендуем вам
- 8 июня 2021
-
04:14
-
03:18
-
01:57
-
00:51
- 7 июня 2021
-
23:28
-
22:44
-
22:05
-
21:55
-
21:44
-
21:28
-
20:49
-
20:18
-
19:47
-
19:35
-
18:57
-
18:18
-
18:04
-
17:15
-
16:51
-
16:26
-
16:15
-
15:46
-
15:24
-
15:13
-
14:47
-
14:42
-
14:31
-
14:14
-
13:58
-
13:35
-
13:19
-
12:49
-
12:21
-
12:10
-
11:49
Партнерский контент
Рекомендуем вам