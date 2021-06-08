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40 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Бостон» и повести в серии 3-2

40 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Бостон» и повести в серии 3-2
Максим Лесовой
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Завершился пятый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:4.

В составе победителей забивали Мэтью Барзал, Кайл Палмьери, Джош Бейли, Джордан Эберле и Брок Нельсон. Российский голкипер Семён Варламов совершил 40 сейвов.

За «Бостон» дублем отличился Давид Пастрняк и ещё один гол в свой актив записал Брэд Маршан и Давид Крейчи

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Айлендерс».

Напомним, в регулярном чемпионате «Айлендерс» заняли четвёртое место Восточного дивизиона. «Бостон», в свою очередь, финишировал на третьем месте. В первом раунде плей-офф НХЛ «Айлендерс» обыграл «Питтсбург Пингвинз», а «Бостон» выбил из турнира «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 5-й матч
08 июня 2021, вторник. 01:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 5
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Пастрняк (Макэвой, Маршан) – 01:25' (5x5)   1:1 Барзал (Добсон, Эберле) – 18:49' (5x4)   1:2 Палмьери (Бейли, Ледди) – 24:49' (5x4)   2:2 Маршан (Пастрняк, Макэвой) – 27:27' (5x5)   2:3 Бейли (Пажо, Бовиллье) – 34:30' (5x5)   2:4 Эберле (Барзал, Добсон) – 36:38' (5x4)   2:5 Нельсон (Бовиллье, Пелеч) – 41:59' (5x5)   3:5 Пастрняк (Макэвой, Бержерон) – 43:48' (5x4)   4:5 Крейчи (Смит, Райлли) – 54:43' (5x5)
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