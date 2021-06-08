40 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Бостон» и повести в серии 3-2

Завершился пятый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:4.
В составе победителей забивали Мэтью Барзал, Кайл Палмьери, Джош Бейли, Джордан Эберле и Брок Нельсон. Российский голкипер Семён Варламов совершил 40 сейвов.
За «Бостон» дублем отличился Давид Пастрняк и ещё один гол в свой актив записал Брэд Маршан и Давид Крейчи
Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Айлендерс».
Напомним, в регулярном чемпионате «Айлендерс» заняли четвёртое место Восточного дивизиона. «Бостон», в свою очередь, финишировал на третьем месте. В первом раунде плей-офф НХЛ «Айлендерс» обыграл «Питтсбург Пингвинз», а «Бостон» выбил из турнира «Вашингтон Кэпиталз».
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