«Монреаль» выбил «Виннипег» во 2-м раунде плей-офф, завершив серию всухую

В четвёртом матче второго раунда Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» дома в овертайме обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 3:2 и выиграл серию всухую – 4:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эрик Густафссон, Арттури Лехконен и Тайлер Тоффоли. Российский защитник Александр Романов в своём первом матче в плей-офф провёл на площадке 9.27, один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». За «Виннипег» дубль оформил Логан Стэнли.

В результате «Канадиенс» отправляются в третий раунд плей-офф, а «Виннипег» завершает выступление в сезоне.

Отметим, также в рамках игрового дня Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде победил «Бостон Брюинз» со счётом 5:4 и повёл в серии – 3:2.