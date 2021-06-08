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«Монреаль» выбил «Виннипег» во 2-м раунде плей-офф, завершив серию всухую

«Монреаль» выбил «Виннипег» во 2-м раунде плей-офф, завершив серию всухую
Кирилл Горбачинский
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В четвёртом матче второго раунда Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» дома в овертайме обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 3:2 и выиграл серию всухую – 4:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эрик Густафссон, Арттури Лехконен и Тайлер Тоффоли. Российский защитник Александр Романов в своём первом матче в плей-офф провёл на площадке 9.27, один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». За «Виннипег» дубль оформил Логан Стэнли.

В результате «Канадиенс» отправляются в третий раунд плей-офф, а «Виннипег» завершает выступление в сезоне.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 4-й матч
08 июня 2021, вторник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Густафссон (Судзуки, Тоффоли) – 08:01' (5x4)   2:0 Лехконен (Кулак, Галлахер) – 19:09' (5x5)   2:1 Стэнли (Бенн, Коннор) – 21:40' (5x5)   2:2 Стэнли (Коннор, Эпплтон) – 25:29' (5x5)   3:2 Тоффоли (Кофилд, Судзуки) – 61:39' (5x5)

Отметим, также в рамках игрового дня Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде победил «Бостон Брюинз» со счётом 5:4 и повёл в серии – 3:2.

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