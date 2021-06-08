«Монреаль» вышел в полуфинал Кубка Стэнли впервые с 2014 года

В четвёртом матче второго раунда Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» дома в овертайме обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 3:2 и выиграл серию всухую – 4:0.

В результате «Канадиенс» отправляются в третий раунд плей-офф, а «Виннипег» завершает выступление в сезоне. «Монреаль» вышел в полуфинал Кубка Стэнли впервые с 2014 года, когда в третьем раунде плей-офф уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-4). С тех пор канадский клуб не пробивался дальше второго раунда.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эрик Густафссон, Арттури Лехконен и Тайлер Тоффоли. Российский защитник Александр Романов в своём первом матче в плей-офф провёл на площадке 9.27, один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». За «Виннипег» дубль оформил Логан Стэнли.