Генменеджер «Монреаля» эмоционально отреагировал на выход команды в полуфинал Кубка Стэнли
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В четвёртом матче второго раунда Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» дома в овертайме обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 3:2 и выиграл серию всухую – 4:0.
В результате «Канадиенс» отправляются в третий раунд плей-офф, а «Виннипег» завершает выступление в сезоне. «Монреаль» вышел в полуфинал Кубка Стэнли впервые с 2014 года, когда в третьем раунде плей-офф уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-4). С тех пор канадский клуб не пробивался дальше второго раунда. После шайбы Тайлера Тоффоли в овертайме генеральный менеджер «Канадиенс» Марк Бержевен бурно отреагировал на победу своей команды в серии.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Tim and Friends.
Новость по теме«Монреаль» вышел в полуфинал Кубка Стэнли впервые с 2014 года
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