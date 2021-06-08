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Генменеджер «Монреаля» эмоционально отреагировал на выход команды в полуфинал Кубка Стэнли

Генменеджер «Монреаля» эмоционально отреагировал на выход команды в полуфинал Кубка Стэнли
Сергей Емельянов
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В четвёртом матче второго раунда Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» дома в овертайме обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 3:2 и выиграл серию всухую – 4:0.

В результате «Канадиенс» отправляются в третий раунд плей-офф, а «Виннипег» завершает выступление в сезоне. «Монреаль» вышел в полуфинал Кубка Стэнли впервые с 2014 года, когда в третьем раунде плей-офф уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-4). С тех пор канадский клуб не пробивался дальше второго раунда. После шайбы Тайлера Тоффоли в овертайме генеральный менеджер «Канадиенс» Марк Бержевен бурно отреагировал на победу своей команды в серии.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Tim and Friends.

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