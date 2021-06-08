Кэссиди — о поражении: сегодня «Бостон» играл лучше, но это не нашло отражения на табло

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал поражение в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:5, 2-3).

«Мы будем готовы к шестому матчу. Сегодня, на мой взгляд, мы играли лучше, просто это не нашло отражения на табло. Хотя, конечно, в чем-то надо прибавить. В меньшинстве, например. Но тут нам не хватает травмированных Карло и Миллера», — цитирует Кэссиди официальный сайт НХЛ в русской версии.

В составе победителей забивали Мэтью Барзал, Кайл Палмьери, Джош Бейли, Джордан Эберле и Брок Нельсон. Российский голкипер Семён Варламов совершил 40 сейвов. За «Бостон» дублем отличился Давид Пастрняк и ещё один гол в свой актив записали Брэд Маршан и Давид Крейчи.