Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Бостона» раскритиковал судейство в пятом матче с «Айлендерс»

Главный тренер «Бостона» раскритиковал судейство в пятом матче с «Айлендерс»
Никита Паглазов
Комментарии

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал судейство в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:5, 2-3).

«Вот мой взгляд на это: мы — клуб с уважаемым менеджментом и тренерским штабом. Но нам продают сказку о том, что против нас не «островитяне», а «святые». Они играют жёстко — это нормально, но мы ничем не хуже. И те свистки за нарушения, которые получает «Бостон», почему-то не работают для другой команды.

«Айлендерс» проделали отличную работу в том, чтобы люди думали, что они играют чисто. Но они играют в жёсткий хоккей. «Нью-Йорк» совершает столько же нарушений, сколько и мы. Поверьте мне. Это просто вопрос трактовки эпизодов.

Я мог бы продолжать и продолжать. Может, так и надо, но это не наш путь. Я надеюсь, они увидят эти слова. Я не сижу здесь и не говорю: «Каждый свисток против нас — отстой». Это неправда. Просто, в конце концов, они должны наказываться за те же самые нарушения, что и мы», — цитирует Кэссиди ESPN.

Новость по теме
Кэссиди — о поражении: сегодня «Бостон» играл лучше, но это не нашло отражения на табло
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021