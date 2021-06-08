Главный тренер «Бостона» раскритиковал судейство в пятом матче с «Айлендерс»

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал судейство в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:5, 2-3).
«Вот мой взгляд на это: мы — клуб с уважаемым менеджментом и тренерским штабом. Но нам продают сказку о том, что против нас не «островитяне», а «святые». Они играют жёстко — это нормально, но мы ничем не хуже. И те свистки за нарушения, которые получает «Бостон», почему-то не работают для другой команды.
«Айлендерс» проделали отличную работу в том, чтобы люди думали, что они играют чисто. Но они играют в жёсткий хоккей. «Нью-Йорк» совершает столько же нарушений, сколько и мы. Поверьте мне. Это просто вопрос трактовки эпизодов.
Я мог бы продолжать и продолжать. Может, так и надо, но это не наш путь. Я надеюсь, они увидят эти слова. Я не сижу здесь и не говорю: «Каждый свисток против нас — отстой». Это неправда. Просто, в конце концов, они должны наказываться за те же самые нарушения, что и мы», — цитирует Кэссиди ESPN.
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