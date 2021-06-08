«Виннипег» обратился к «Монреалю» после поражения в серии плей-офф Кубка Стэнли

«Виннипег Джетс» уступили в серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» со счётом 0-4. После четвёртого матча (2:3, ОТ) «твиттер» клуба из Виннипега опубликовал обращение, адресованное сопернику.
«Всего наилучшего до конца пути, «Монреаль». Заставьте Север гордиться!», — сообщается в публикации «Джетс».
Пост доступен в официальном твиттер-аккаунте «Виннипега».
Напомним, в первом раунде «Канадиенс» оказались сильнее «Торонто Мейпл Лифс» — 4-3 в серии, по ходу которой они уступали со счётом 1-3. В полуфинале Кубка Стэнли «Монреаль» встретится с победителем серии между «Колорадо» и «Вегасом» (2-2).
Напомним, «Канадиенс» последний раз выигрывали НХЛ в сезоне-1992/1993. Всего на счету «Монреаля» 24 титула — клуб на первом месте по данному показателю в истории лиги.
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