Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Виннипег» обратился к «Монреалю» после поражения в серии плей-офф Кубка Стэнли

«Виннипег» обратился к «Монреалю» после поражения в серии плей-офф Кубка Стэнли
Никита Паглазов
Комментарии

«Виннипег Джетс» уступили в серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» со счётом 0-4. После четвёртого матча (2:3, ОТ) «твиттер» клуба из Виннипега опубликовал обращение, адресованное сопернику.

«Всего наилучшего до конца пути, «Монреаль». Заставьте Север гордиться!», — сообщается в публикации «Джетс».

Пост доступен в официальном твиттер-аккаунте «Виннипега».

Напомним, в первом раунде «Канадиенс» оказались сильнее «Торонто Мейпл Лифс» — 4-3 в серии, по ходу которой они уступали со счётом 1-3. В полуфинале Кубка Стэнли «Монреаль» встретится с победителем серии между «Колорадо» и «Вегасом» (2-2).

Напомним, «Канадиенс» последний раз выигрывали НХЛ в сезоне-1992/1993. Всего на счету «Монреаля» 24 титула — клуб на первом месте по данному показателю в истории лиги.

Новость по теме
Генменеджер «Монреаля» эмоционально отреагировал на выход команды в полуфинал Кубка Стэнли
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021