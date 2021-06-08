«Монреаль» не проигрывает в плей-офф Кубка Стэнли на протяжении почти 438 минут

«Монреаль Канадиенс» одержали победу в серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Виннипег Джетс» (4-0).



Клуб из Монреаля не уступает в счёте в играх плей-офф на протяжении 437 минут 53 секунд, что является вторым результатом в истории. Последний раз «Канадиенс» проигрывали по ходу четвёртого матча серии с «Торонто Мэйпл Лифс» (0:4, 4-3).



Рекорд принадлежит также «Монреалю» — команда не уступала на протяжении 488 минут 38 секунд в розыгрыше Кубка Стэнли 1960 года. Нынешний результат обогнал достижение «Бостон Брюинз», который не проигрывал в счёте 436 минут 38 секунд в 2013 году.

Источник: «твиттер» TSN's SportsCentre.

В полуфинале Кубка Стэнли — 2021 «Монреаль» сыграет с победителем пары «Колорадо» — «Вегас».