«Монреаль» не проигрывает в плей-офф Кубка Стэнли на протяжении почти 438 минут
Поделиться
«Монреаль Канадиенс» одержали победу в серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Виннипег Джетс» (4-0).
Клуб из Монреаля не уступает в счёте в играх плей-офф на протяжении 437 минут 53 секунд, что является вторым результатом в истории. Последний раз «Канадиенс» проигрывали по ходу четвёртого матча серии с «Торонто Мэйпл Лифс» (0:4, 4-3).
Рекорд принадлежит также «Монреалю» — команда не уступала на протяжении 488 минут 38 секунд в розыгрыше Кубка Стэнли 1960 года. Нынешний результат обогнал достижение «Бостон Брюинз», который не проигрывал в счёте 436 минут 38 секунд в 2013 году.
Источник: «твиттер» TSN's SportsCentre.
В полуфинале Кубка Стэнли — 2021 «Монреаль» сыграет с победителем пары «Колорадо» — «Вегас».
Новость по теме«Монреаль» впервые с 2014 года вышел в полуфинал Кубка Стэнли
Комментарии
Рекомендуем вам
- 8 июня 2021
-
10:05
-
09:38
-
08:59
-
08:30
-
08:04
-
07:55
-
07:30
-
07:05
-
06:49
-
06:34
-
06:22
-
06:05
-
04:14
-
03:18
-
01:57
-
00:51
- 7 июня 2021
-
23:28
-
22:44
-
22:05
-
21:55
-
21:44
-
21:28
-
20:49
-
20:18
-
19:47
-
19:35
-
18:57
-
18:18
-
18:04
-
17:15
-
16:51
-
16:26
-
16:15
-
15:46
-
15:24
Партнерский контент
Рекомендуем вам