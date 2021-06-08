Уэбер: выиграть четвёртый матч — сложнейшая задача. Соперник был прижат к стене

Капитан «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбер рассказал о четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Виннипегом» (3:2, ОТ).



«Выиграть четвёртый матч подряд — сложнейшая задача. Ты понимаешь, что соперник прижат к стене и отдаст на площадке всё, что имеет. И самое плохое, что можно сделать в такой ситуации, — дарить сопернику шансы забить и перевернуть игру», — приводит слова Уэбера официальный сайт НХЛ.



Напомним, «Монреаль» одержал победу в серии с «Виннипегом» — 4-0. В полуфинале «Канадиенс» сыграют с победителем пары «Колорадо» — «Вегас» (2-2).



В сезоне-2020/2021 Уэбер провёл 48 матчей в регулярном чемпионате, набрав 19 (6+13) очков при показателе полезности "-4". В плей-офф сыграл в 11 встречах, сделав две голевых передачи.

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