Уэбер: выиграть четвёртый матч — сложнейшая задача. Соперник был прижат к стене
Поделиться
Капитан «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбер рассказал о четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Виннипегом» (3:2, ОТ).
«Выиграть четвёртый матч подряд — сложнейшая задача. Ты понимаешь, что соперник прижат к стене и отдаст на площадке всё, что имеет. И самое плохое, что можно сделать в такой ситуации, — дарить сопернику шансы забить и перевернуть игру», — приводит слова Уэбера официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Монреаль» одержал победу в серии с «Виннипегом» — 4-0. В полуфинале «Канадиенс» сыграют с победителем пары «Колорадо» — «Вегас» (2-2).
В сезоне-2020/2021 Уэбер провёл 48 матчей в регулярном чемпионате, набрав 19 (6+13) очков при показателе полезности "-4". В плей-офф сыграл в 11 встречах, сделав две голевых передачи.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 8 июня 2021
-
10:05
-
09:38
-
08:59
-
08:30
-
08:04
-
07:55
-
07:30
-
07:05
-
06:49
-
06:34
-
06:22
-
06:05
-
04:14
-
03:18
-
01:57
-
00:51
- 7 июня 2021
-
23:28
-
22:44
-
22:05
-
21:55
-
21:44
-
21:28
-
20:49
-
20:18
-
19:47
-
19:35
-
18:57
-
18:18
-
18:04
-
17:15
-
16:51
-
16:26
-
16:15
-
15:46
-
15:24
Партнерский контент
Рекомендуем вам