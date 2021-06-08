«Виннипег» стал 7-м клубом в НХЛ, завершившим первую серию 4-0, а затем проигравшим 0-4

«Монреаль» победил «Виннипег» (4-0, 3:2 ОТ в четвёртом матче) в серии второго раунда Кубка Стэнли.



«Джетс» не смогли одержать ни одной победы во втором раунде, при этом в первой серии плей-офф они обыграли «Эдмонтон Ойлерз» в четырёх встречах.



«Виннипег» стал седьмой командой в истории Кубка Стэнли, которая сначала завершила серию без поражений, а в следующем раунде не одержала ни одной победы.



В XXI веке подобное произошло только два раза – оба случая были в 2019 году. «Нью-Йорк Айлендерс» в первом раунде обыграл «Питтсбург» со счётом 4-0 в серии, но в полуфинале конференции не смог одержать ни одной победы над «Каролиной» (0-4). В свою очередь «Харрикейнз» в финале Востока проиграли «Бостону» со счётом 0-4.

Источник: «твиттер» TSN's SportsCentre.