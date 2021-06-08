Минское «Динамо» объявило о назначении Сергея Сушко генеральным директором клуба

Минское «Динамо» объявило о назначении генеральным директором Сергея Сушко.
Решение о назначении Сушко было принято Наблюдательным советом клуба. Перед ним эту должность занимал экс-глава Наблюдательного совета Игорь Шуневич, покинувший клуб в апреле в связи с истечением срока контракта.
Ранее функционер руководил хоккейным клубом «Брест».
«Сергей Анатольевич — опытный управленец. За четыре года он сумел создать в Бресте полноценную клубную вертикаль от школы до основной команды, а в минувшем сезоне добился повышения в классе, оформив с «Брестом» путевку в Экстралигу А. Кроме того, в прошлом году Сушко возглавил Совет директоров клубов-участников чемпионата Беларуси. В пользу его назначения говорит и признание специалиста лучшим менеджером хоккейного клуба в Экстралиге по итогам прошедшего сезона. Все это, на наш взгляд, позволит ему быстрее вникнуть в нюансы функционирования клуба КХЛ.
Стратегия клуба останется прежней – мы продолжим искать новые имена для того, чтобы раскрывать потенциал талантливой белорусской молодежи на уровне КХЛ. Мы уже определились с фигурой главного тренера – это Крэйг Вудкрофт, ряд игроков уже получил контракты на новый сезон, прямо сейчас ведутся переговоры с потенциальными новичками. Оказать помощь в формировании состава – первое, чем предстоит заняться новому генеральному директору», — сообщил председатель Наблюдательного совета «Динамо» Дмитрий Басков в заявлении на официальном сайте клуба.
- 8 июня 2021
-
12:11
-
11:34
-
11:14
-
11:14
-
10:05
-
09:38
-
08:59
-
08:30
-
08:04
-
07:55
-
07:30
-
07:05
-
06:49
-
06:34
-
06:22
-
06:05
-
04:14
-
03:18
-
01:57
-
00:51
- 7 июня 2021
-
23:28
-
22:44
-
22:05
-
21:55
-
21:44
-
21:28
-
20:49
-
20:18
-
19:47
-
19:35
-
18:57
-
18:18
-
18:04
-
17:15
-
16:51