Минское «Динамо» объявило о назначении Сергея Сушко генеральным директором клуба

Минское «Динамо» объявило о назначении генеральным директором Сергея Сушко.



Решение о назначении Сушко было принято Наблюдательным советом клуба. Перед ним эту должность занимал экс-глава Наблюдательного совета Игорь Шуневич, покинувший клуб в апреле в связи с истечением срока контракта.



Ранее функционер руководил хоккейным клубом «Брест».



«Сергей Анатольевич — опытный управленец. За четыре года он сумел создать в Бресте полноценную клубную вертикаль от школы до основной команды, а в минувшем сезоне добился повышения в классе, оформив с «Брестом» путевку в Экстралигу А. Кроме того, в прошлом году Сушко возглавил Совет директоров клубов-участников чемпионата Беларуси. В пользу его назначения говорит и признание специалиста лучшим менеджером хоккейного клуба в Экстралиге по итогам прошедшего сезона. Все это, на наш взгляд, позволит ему быстрее вникнуть в нюансы функционирования клуба КХЛ.



Стратегия клуба останется прежней – мы продолжим искать новые имена для того, чтобы раскрывать потенциал талантливой белорусской молодежи на уровне КХЛ. Мы уже определились с фигурой главного тренера – это Крэйг Вудкрофт, ряд игроков уже получил контракты на новый сезон, прямо сейчас ведутся переговоры с потенциальными новичками. Оказать помощь в формировании состава – первое, чем предстоит заняться новому генеральному директору», — сообщил председатель Наблюдательного совета «Динамо» Дмитрий Басков в заявлении на официальном сайте клуба.