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Чешский форвард Томашек стал игроком «Амура»

Чешский форвард Томашек стал игроком «Амура»
Никита Паглазов
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Чешский нападающий Давид Томашек перешёл в «Амур».

Новичок хабаровского клуба выступал в североамериканских лигах, а в элитном дивизионе чешского чемпионата дебютировал в 20 лет в составе «Динамо Пардубице». В составе сборной Чехии сыграл на молодёжном чемпионате мира.

Фото доступно в инстаграм-аккаунте ХК «Амур».

После этого были три сезона в Экстралиге, переезд в финскую СМ-Лигу и возвращение на родину — в пражскую «Спарту». Последний сезон в столичном клубе стал для Томашека самым результативным в карьере. В 61 матче чемпионата-2020/2021 он набрал 52 (23+29) очка при показателе полезности “+11”.

Томашек регулярно привлекался к играм основной сборной Чехии, выступал на Евротурах и чемпионатах мира. Всего провёл 45 матчей, забросил 8 шайб и отдал 10 голевых передач. Перед стартом предстоящего чемпионата мира входил в расширенный состав сборной Чехии, принял участие в ряде выставочных матчей.

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