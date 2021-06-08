Латвийский журналист — о выступлении сборной на ЧМ: конец эпохи Хартли

Латвийский журналист Ульвис Броже прокомментировал работу главного тренера сборной Латвии Боба Хартли на чемпионате мира по хоккею.



«Конец эпохи Хартли. Латвия сама свела на нет прекрасную возможность выйти в четвертьфинал, виной тому стали недальновидные решения, непонятные игроки и растерявшиеся тренеры. Можно с большой уверенностью сказать, что этот ЧМ был для Боба Хартли последним в статусе главного тренера сборной, хотя его контракт ещё не закончен.



Ещё нужно играть квалификацию на Олимпиаду в Пекин, где соперниками будут Франция, Италия и Венгрия. Неспособность соревноваться с такими оппонентами будет полным провалом», — отметил автор Delfi Ульвис Броже.



Напомним, на ЧМ-2021 сборная Латвии не смогла выйти из группы В, заняв шестое место с 9 очками.

Новость по теме Стали известны группы на чемпионате мира 2022 года в Финляндии