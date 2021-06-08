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Латвийский журналист — о выступлении сборной на ЧМ: конец эпохи Хартли

Латвийский журналист — о выступлении сборной на ЧМ: конец эпохи Хартли
Никита Паглазов
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Латвийский журналист Ульвис Броже прокомментировал работу главного тренера сборной Латвии Боба Хартли на чемпионате мира по хоккею.

«Конец эпохи Хартли. Латвия сама свела на нет прекрасную возможность выйти в четвертьфинал, виной тому стали недальновидные решения, непонятные игроки и растерявшиеся тренеры. Можно с большой уверенностью сказать, что этот ЧМ был для Боба Хартли последним в статусе главного тренера сборной, хотя его контракт ещё не закончен.

Ещё нужно играть квалификацию на Олимпиаду в Пекин, где соперниками будут Франция, Италия и Венгрия. Неспособность соревноваться с такими оппонентами будет полным провалом», — отметил автор Delfi Ульвис Броже.

Напомним, на ЧМ-2021 сборная Латвии не смогла выйти из группы В, заняв шестое место с 9 очками.

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