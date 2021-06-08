Сушко: приоритет — развитие молодёжи и «Динамо» как флагмана белорусского хоккея

Новый генеральный директор минского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал своё назначение.



«Впервые предложение возглавить минское «Динамо» поступило весной. Но ряд объективных причин не позволил мне принять его уже тогда, хотя я прекрасно понимал, что это совершенно другой уровень не только по спортивной составляющей, но и в целом по уровню менеджмента и организации многих околохоккейных нюансов.



Проработав в «Бресте» почти четыре года, я чувствовал ответственность перед командой, персоналом, болельщиками и регионом в целом. Поэтому я видел своей первостепенной задачей заложить определённый фундамент для сохранения этих позиций и в следующем сезоне. Теперь, когда у «Бреста» сформирован костяк, я готов приступить к работе в «Динамо».



В последние годы я внимательно следил за политикой, которую клуб проводил на трансферном рынке, за тем, какое большое внимание они уделяют развитию молодых белорусских игроков. Продолжать искать новые имена для того, чтобы раскрывать потенциал талантливой белорусской молодёжи на уровне КХЛ, — первая задача, которую мне поставили глава Наблюдательного совета и учредители клуба. Поэтому сегодня я принимаю дела и начинаю вплотную заниматься новым клубом», — приводит слова Сушко официальный сайт «Динамо».

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