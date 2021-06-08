Лебрюн: «кубковость» состава «Монреаля» проявилась в самый нужный момент. Впечатляюще

Хоккейный журналист Пьер Лебрюн выразил мнение о «Монреаль Канадиенс» после победы клуба над «Виннипег Джетс» во втором раунде плей-офф Кубка Стэнли (3:2 ОТ, 4-0).



«Я много раз говорил в этом сезоне, что состав „Монреаля“ больше подходит для игры в плей-офф, чем для того открытого хоккея, который мы наблюдали в этом году в Северном дивизионе. Команда была настолько нестабильна, что даже меня заставила в себе сомневаться. Но всё-таки я был прав. „Кубковость“ состава проявилась в самый нужный момент. Впечатляюще», — написал Лебрюн в «твиттере».



Напомним, «Монреаль» в полуфинале Кубка Стэнли встретятся с победителем серии между «Колорадо» и «Вегасом» (2-2).



«Канадиенс» сыграют в 1/2 финала впервые с 2014 года, когда уступили в финале Восточной конференции «Рейнджерс» (2-4).