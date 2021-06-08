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«Автомобилист» объявил о подписании контрактов с несколькими игроками

«Автомобилист» объявил о подписании контрактов с несколькими игроками
Никита Паглазов
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«Автомобилист» объявил о подписании контрактов с несколькими игроками.

На официальном сайте екатеринбургский клуб сообщил о заключении новых двусторонних контрактов с хоккеистами, выступавшими в прошлом сезоне за «Горняк» — вратарём Георгием Романовым, а также защитниками Александром Фёдоровым и Максимом Озеровым. Соглашение с Романовым рассчитано на 2 года; контракты с Фёдоровым и Озеровым – на 1 год.

Также «Автомобилист» заключил контракты с двумя молодыми хоккеистами, ранее выступавшими в других хоккейных командах. Структуру клуба пополнили центральный нападающий Василий Филяев, с которым заключён двусторонний контракт на один сезон, а также нападающий Владислав Пшеничников. С ним заключено трёхстороннее соглашение на 1 год.

В прошлом сезоне Филяев выступал в жлобинском «Металлурге». На его счету 17 (2+15) очков в 42 матчах регулярного чемпионата, а также 6 (2+4) результативных баллов в 13 матчах плей-офф. Филяев — вице-чемпион Беларуси 2020 года.

Пшеничников в прошлом сезоне выступал за океаном – в американской лиге USPHL Premier. В составе команды «Нью-Йорк Авиаторс» он набрал 27 (14+13) очков в 22 матчах регулярного чемпионата, а также 7 (3+4) баллов в 5 матчах плей-офф.

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