Московское «Динамо» продлило контракт с нападающим Мурановым

Нападающий Иван Муранов заключил новый контракт с московским «Динамо», сообщается в официальном телеграм-канале бело-голубых.
Новое соглашение с форвардом рассчитано на два года и носит двусторонний характер.
Нападающий начал профессиональную карьеру в молодёжной команде бело-голубых в 2016 году. В 2018-м Муранов стал обладателем Кубка Вызова МХЛ.
Форвард привлекался к игре за юниорскую и молодёжную сборные России. Становился бронзовым призёром юниорского чемпионата мира — 2017, а также бронзовым призером молодёжного чемпионата мира — 2019.
В сезоне-2018/2019 Муранов провёл два матча за фарм-клуб бело-голубых — воронежский «Буран», а также дебютировал в основной команде московского «Динамо» в КХЛ. Сезон-2020/2021 смело можно назвать лучшим в карьере 21-летнего нападающего: восемь заброшенных шайб и три голевые передачи.
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