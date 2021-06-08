Уилер — о вылете «Виннипега» из плей-офф: «Монреаль» сейчас играет на очень высоком уровне
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Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» Блейк Уилер прокомментировал вылет команды во втором раунде плей-офф Кубка Стэнли после серии с «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ, 0-4).
«Мы так и не смогли забить первыми. У нас не получилось это ни в одном матче серии, а с большинством атак справлялись две первые пары из защитников. Они большие и тяжёлые, и у них отлично получается подчищать шайбы и выбрасывать их из зоны. Они сейчас играют на очень высоком уровне, стоит отдать должное», — приводит слова Уилера официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, «Монреаль» одержал победу в серии с «Виннипегом» — 4-0. В полуфинале «Канадиенс» сыграют с победителем пары «Колорадо Эвеланш» — «Вегас Голден Найтс» (2-2).
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