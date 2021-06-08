Дамба, Линдблом и Марло — номинанты на «Билл Мастертон Трофи»

Стали известны хоккеисты Национальной хоккейной лиги, которых номинировали на «Билл Мастертон Трофи», сообщает североамериканский журналист Фрэнк Серавалли на своей странице в «Твиттере».

Этими игроками стали защитник «Миннесоты Уайлд» Мэтт Дамба, нападающий «Филадельфии Флайерз» Оскар Линдблом и форвард «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло.

26-летний Думба принял участие в 51 встрече регулярного чемпионата НХЛ, в которой забросил шесть шайб и отдал 15 результативных передач при показателе полезности «+1». В плей-офф защитник отыграл семь матчей, набрав 3 (1+2) очка при коэффициенте полезности «-1».

24-летний Линдблом в этом сезоне впервые вышел на лёд с 7 декабря 2019 года. В декабре 2019 года у Оскара Линдблома была диагностирована саркома Юинга — разновидность рака, поражающая костные ткани. Он лечился восемь месяцев и смог победить болезнь. В минувшей регулярке форвард принял участие в 50 встречах, в которых набрал 14 (8+6) очков при показателе полезности «-9».

41-летний Марло в нынешнем сезоне стал рекордсменом НХЛ по количеству проведённых матчей. На счету форварда теперь 1779 матчей, по этому показателю он обошёл легендарного Горди Хоу. В текущем сезоне Марло принял участие в 56 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач при показателе полезности «-9».

«Билл Мастертон Трофи» — награда, ежегодно вручаемая хоккеисту Национальной хоккейной лиги, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.