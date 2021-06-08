Главный тренер «Бостона» оштрафован за критику судейства после матча с «Айлендерс»
Поделиться
Главный тренер клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди оштрафован на $ 25 тыс. за критику судей, сообщает североамериканский журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».
Кэссиди остался недоволен судейством в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:5, 2-3). Наставник заявил, что судьи не свистят в адрес «островитян» те нарушения, за которые удаляют игроков «Бостона».
Ранее завершился пятый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:4. Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Айлендерс».
Комментарии
Рекомендуем вам
- 8 июня 2021
-
20:03
-
19:27
-
19:11
-
19:06
-
18:54
-
18:46
-
18:34
-
18:03
-
17:51
-
17:27
-
16:43
-
16:08
-
15:30
-
15:12
-
14:31
-
13:50
-
13:26
-
13:08
-
12:53
-
12:41
-
12:36
-
12:32
-
12:11
-
11:34
-
11:14
-
11:14
-
10:05
-
09:38
-
08:59
-
08:30
-
08:04
-
07:55
-
07:30
-
07:05
-
06:49
Партнерский контент
Рекомендуем вам