Главный тренер «Бостона» оштрафован за критику судейства после матча с «Айлендерс»

Главный тренер клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди оштрафован на $ 25 тыс. за критику судей, сообщает североамериканский журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

Кэссиди остался недоволен судейством в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:5, 2-3). Наставник заявил, что судьи не свистят в адрес «островитян» те нарушения, за которые удаляют игроков «Бостона».

Ранее завершился пятый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:4. Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Айлендерс».