Количество матчей в регулярном чемпионате КХЛ сокращено с 60 до 56

Руководство КХЛ провело собрание с руководителями клубов, сообщается на официальном сайте лиги.



8 июня по традиции перед церемонией закрытия КХЛ прошло совещание президента Лиги Алексея Морозова с руководителями клубов. Во время совещания были подведены итоги чемпионата сезона-2020/2021, рассказано о реализации стратегии развития КХЛ, а также затронуты актуальные вопросы проведения чемпионата.

С учётом уменьшения, по сравнению с предыдущими сезонами, количества игровых дней сокращено количество матчей, проводимых каждой командой, — до 56 (46 матчей в двухкруговом турнире между всеми участниками и десять дополнительных матчей «добора» внутри своей конференции).

В прошедшем сезоне команды сыграли по 60 матчей в регулярном чемпионате.

Кроме того, стало известно, что в первом раунде плей-офф команды будут проводить «сдвоенные» матчи.