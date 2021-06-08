Морозов — о словах Брагина: считаю, что ребята из КХЛ на ЧМ-2021 здорово проявили себя

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал мнение главного тренера сборной России Валерия Брагина о том, что в КХЛ становится меньше конкуренции.



«У каждого игрока есть выбор, где продолжать свою карьеру. Конечно, молодые игроки более закрепощены, так как они не могут выбирать, пока не стали неограниченно свободными агентами. Есть агенты, которые с ним работают и направляют их. У нас для этого введён потолок зарплат, чтобы нельзя было собрать всех лучших в одну команду.



Вы видели, что и в том году были изменения, и Кагарлицкий в этом году поменял команду. И тот же Яруллин. Что касается слов главного тренера сборной России Валерия Брагина, что в КХЛ всё меньше конкуренции, то мне очень сложно судить. Считаю, что ребята из КХЛ, которые были на чемпионате мира, были лидерами и здорово себя проявили. Взять того же Толчинского, Морозова, Воронкова», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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